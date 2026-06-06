«Ливерпуль» видит замену Конате в защитнике «Бёрнли» — TEAMtalk

«Ливерпуль» рассматривает центрального защитника «Бёрнли» Максима Эстеве в качестве замены для покинувшего клуб Ибраима Конате. Конкуренцию мерсисайдцам могут составить «Челси» и «Кристал Пэлас». Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, на текущий момент «красные» не предприняли конкретных шагов по подписанию 24-летнего футболиста. В «Бёрнли» понимают, что им будет тяжело сохранить игрока в клубе.

В минувшем сезоне Эстеве принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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