Игрок сборной России Кисляк: возможно, дома с Египтом мы сыграли бы по-другому

Полузащитник сборной России Матвей Кисляк высказался о двух товарищеских матчах национальной команды в мае и июне. 28 мая россияне в Каире уступили Египту (0:1). 5 июня подопечные Валерия Карпина в Волгограде разгромили Буркина-Фасо (3:0).

«Всё-таки Буркина-Фасо соперник не такого уровня, как Египет, но достойный. Тут много факторов — они играли очень далеко от своего дома. Мы тоже приехали в Египет и показали свою не лучшую игру, хотя если бы играли дома, возможно, было бы по-другому. Самое главное, что мы победили.

После удаления чуть расслабились, где-то подустали. Счёт был комфортным для нас, поэтому где-то не добегали, ошибались в простых ситуациях», — сказал Кисляк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.