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Игрок сборной России Кисляк: возможно, дома с Египтом мы сыграли бы по-другому

Игрок сборной России Кисляк: возможно, дома с Египтом мы сыграли бы по-другому
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Полузащитник сборной России Матвей Кисляк высказался о двух товарищеских матчах национальной команды в мае и июне. 28 мая россияне в Каире уступили Египту (0:1). 5 июня подопечные Валерия Карпина в Волгограде разгромили Буркина-Фасо (3:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Буркина-Фасо
1:0 Садулаев – 14'     2:0 Миранчук – 20'     3:0 Вахания – 73'    
Удаления: нет / Уэдраого – 43'
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
28 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Египет
Окончен
1 : 0
Россия
1:0 Зико – 65'    

«Всё-таки Буркина-Фасо соперник не такого уровня, как Египет, но достойный. Тут много факторов — они играли очень далеко от своего дома. Мы тоже приехали в Египет и показали свою не лучшую игру, хотя если бы играли дома, возможно, было бы по-другому. Самое главное, что мы победили.

После удаления чуть расслабились, где-то подустали. Счёт был комфортным для нас, поэтому где-то не добегали, ошибались в простых ситуациях», — сказал Кисляк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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