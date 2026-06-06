«Понимаю людей». Матвей Кисляк — о критике игры сборной России в последних матчах

Полузащитник ПФК ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк прокомментировал критику в адрес национальной команды после последних матчей. Вчера, 5 июня, сборная России обыграла Буркина-Фасо со счётом 3:0. 28 мая национальная команда проиграла на выезде Египту (0:1).
«Понимаю людей, которые критикуют игру сборной России в последних матчах. Потому что сборная всегда показывала уровень, а в последнее время случались неудачные матчи, поэтому и появлялась критика. Я это принимаю, это абсолютно нормально. Мы стараемся, когда-то получается, когда-то — нет», — сказал Кисляк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Следующий матч сборной России запланирован на 9 июня. Команда сыграет с Тринидадом и Тобаго на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.
- 6 июня 2026
-
10:30
-
10:28
-
10:25
-
10:15
-
10:15
-
10:10
-
10:08
-
10:00
-
09:55
-
09:40
-
09:38
-
09:30
-
09:22
-
09:15
-
09:13
-
09:08
-
09:01
-
08:46
-
08:43
-
08:34
-
08:25
-
08:14
-
08:07
-
08:01
-
07:25
-
07:21
-
07:13
-
07:01
-
06:35
-
06:30
-
06:24
-
06:11
-
05:52
-
05:30
-
04:48