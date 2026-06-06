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«Понимаю людей». Матвей Кисляк — о критике игры сборной России в последних матчах

«Понимаю людей». Матвей Кисляк — о критике игры сборной России в последних матчах
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Полузащитник ПФК ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк прокомментировал критику в адрес национальной команды после последних матчей. Вчера, 5 июня, сборная России обыграла Буркина-Фасо со счётом 3:0. 28 мая национальная команда проиграла на выезде Египту (0:1).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Буркина-Фасо
1:0 Садулаев – 14'     2:0 Миранчук – 20'     3:0 Вахания – 73'    
Удаления: нет / Уэдраого – 43'

«Понимаю людей, которые критикуют игру сборной России в последних матчах. Потому что сборная всегда показывала уровень, а в последнее время случались неудачные матчи, поэтому и появлялась критика. Я это принимаю, это абсолютно нормально. Мы стараемся, когда-то получается, когда-то — нет», — сказал Кисляк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Следующий матч сборной России запланирован на 9 июня. Команда сыграет с Тринидадом и Тобаго на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Тринидад и Тобаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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