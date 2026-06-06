«Понимаю людей». Матвей Кисляк — о критике игры сборной России в последних матчах

Полузащитник ПФК ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк прокомментировал критику в адрес национальной команды после последних матчей. Вчера, 5 июня, сборная России обыграла Буркина-Фасо со счётом 3:0. 28 мая национальная команда проиграла на выезде Египту (0:1).

«Понимаю людей, которые критикуют игру сборной России в последних матчах. Потому что сборная всегда показывала уровень, а в последнее время случались неудачные матчи, поэтому и появлялась критика. Я это принимаю, это абсолютно нормально. Мы стараемся, когда-то получается, когда-то — нет», — сказал Кисляк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Следующий матч сборной России запланирован на 9 июня. Команда сыграет с Тринидадом и Тобаго на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.