RTI Esporte: «Ботафого» предложил «Зениту» Витиньо и € 2 млн, чтобы списать долг за Артура

«Ботафого» начал переговоры с «Зенитом» с целью урегулировать ситуацию с задолженностью перед санкт-петербургским клубом за переход нападающего Артура зимой 2025 года, составляющей € 6,4 млн. Ранее ФИФА наложила трансферный запрет на команду из Рио-де-Жанейро в связи с задолженностью. Об этом сообщает RTI Esporte.

По информации источника, «Ботафого» предлагает «Зениту» правого защитника Витиньо, а также выплату в размере € 2 млн в счёт уплаты долга. Подчёркивается, что на текущий момент сине-бело-голубые анализируют условия предложения. В бразильском клубе считают, что потенциальный трансфер Витиньо скажется положительно не только на их финансовом состоянии, но и на взаимоотношениях с «Зенитом».

Витиньо играет за «Ботафого» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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