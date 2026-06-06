Журавель провёл параллель между новым тренером «Ливерпуля» Ираолой и испанцем Бенитесом

Футбольный комментатор Тимур Журавель высказался о новом главном тренере «Ливерпуля» Андони Ираоле, вспомнив его соотечественника Рафаэля Бенитеса, который возглавлял мерсисайдцев в 2000-х.

«В самолёте до Волгограда посмотрел новый Untold от Netflix — про ливерпульский сезон-2004/2005. Начинался он с назначения испанского тренера Рафы Бенитеса и полного непонимания игроками, что он от них хочет. Все они рассказывают, как офигели от его тренировок без мяча, от его флегматичного темперамента…

По дороге в тот исторический финал ЛЧ всё решил гол-фантом Луиса Гарсии, а в самом финале, который выучен, казалось, наизусть, Бенитес чуть не похоронил команду, когда при 2:3 послал бить пенальти Хаби Алонсо. В Untold Алонсо говорит, что это был первый пенальти в его профессиональной карьере. Что было на уме у Рафы, который сказал Алонсо — иди, бей! И ведь он не забил, просто успел на добивание. А в перерыве Бенитес отправил Джимми Траоре в душ, поскольку снял его с игры. а потом под новыми обстоятельствами передумал и уже из душа вернул Траоре на поле.

То есть все рациональные вещи указывали на то, что Бенитес провалится с тем «Ливерпулем», а в итоге написалась великая страница клубной истории. Это я к чему? А к тому, что с Ираолой может быть похожая вилка, причём в обе стороны. Ираола — классный тренер? Безусловно. Сработают ли его методы и идеи в этом «Ливерпуле»? Фиг знает. Я не против, чтобы Ираола довёл «Ливерпуль» до финала ЛЧ и чтобы там он проиграл другому баскскому тренеру», — написал Журавель в телеграм-канале.