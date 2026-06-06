Родри — о Ямале: однажды он точно поднимет «Золотой мяч» — это настоящий зверь

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри прокомментировал игру и личность нападающего «Барселоны» и национальной команды Ламина Ямаля, сравнив себя с молодым футболистом.

«Два испанских игрока — один из настоящего, другой из будущего. Хотя, на самом деле, он уже сейчас в настоящем, но с таким будущим впереди. Впечатляет. Однажды он точно поднимет «Золотой мяч» — это настоящий зверь. Потрясающий парень. У меня с ним отличные отношения. Многие его ещё не очень хорошо знают. Хочу призвать людей — узнайте его поближе. Это невероятно классный человек.

Я считаю, что игроки его уровня, с такими способностями, уникальные по своей природе, неизбежно сталкиваются с повышенным вниманием — как к хорошему, так и к плохому. С этим нужно уметь жить. У него потрясающая зрелость. В чём-то его образ не соответствует действительности. Он — замечательный парень. У него поразительные личные качества для его возраста: очень собранный, чрезвычайно зрелый. Не стоит забывать, что ему всего 18, как когда-то было у всех нас. Рад, что он так сильно прогрессирует», — приводит слова Родри AS.