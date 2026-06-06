Мбаппе назвал свой лучший матч в «Реале»
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе ответил, какую свою игру в составе «сливочных» он считает лучшей.
«Когда я сделал хет-трик в матче с «Манчестер Сити». Это было похоже на выступление 100 из 100. Был матч Лиги чемпионов, игра на выбывание. Я оформил хет-трик на «Сантьяго Бернабеу», — приводит слова Мбаппе AS со ссылкой на YouTube-канал Sorare.
Мбаппе сделал хет-трик в ответном матче с «Манчестер Сити» (3:1) за право сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Эта победа помогла «сливочным» выйти в 1/8 финала соревнования. Мбаппе отметился голами на четвёртой, 33-й и 61-й минутах.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Мбаппе – 4' 2:0 Мбаппе – 33' 3:0 Мбаппе – 61' 3:1 Гонсалес – 90+2'
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