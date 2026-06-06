Мбаппе назвал свой лучший матч в «Реале»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе ответил, какую свою игру в составе «сливочных» он считает лучшей.

«Когда я сделал хет-трик в матче с «Манчестер Сити». Это было похоже на выступление 100 из 100. Был матч Лиги чемпионов, игра на выбывание. Я оформил хет-трик на «Сантьяго Бернабеу», — приводит слова Мбаппе AS со ссылкой на YouTube-канал Sorare.

Мбаппе сделал хет-трик в ответном матче с «Манчестер Сити» (3:1) за право сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Эта победа помогла «сливочным» выйти в 1/8 финала соревнования. Мбаппе отметился голами на четвёртой, 33-й и 61-й минутах.

Материалы по теме Мбаппе назвал матч ЧМ-2018 в России своей лучшей игрой за сборную Франции

Громкие скандалы Мбаппе: