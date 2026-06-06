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«Я бы плакал». Нагучев — о травме 18-летнего Карла на тренировке Германии перед ЧМ-2026

«Я бы плакал». Нагучев — о травме 18-летнего Карла на тренировке Германии перед ЧМ-2026
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Футбольный комментатор Роман Нагучев высказался о травме 18-летнего полузащитника «Баварии» и сборной Германии Ленарта Карла, которая не позволит ему сыграть на чемпионате мира — 2026 в США, Канаде и Мексике. Ранее сообщалось, что футболист получил повреждение на тренировке национальной команды.

«Эх, мальчишка Ленарт Карл мимо чемпионата мира. Такая милая история: наглый и умный школьник на турнире мечты. Я бы плакал, честно говоря, на его месте.

Это должно быть компенсировано каким-то героизмом. Юлиан, если ты читаешь этот пост, позови Ройса. Он как раз уже чемпион и где-то под боком тусит», — написал Нагучев в телеграм-канале.

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