Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ван Дейк высказался о возможном завершении карьеры в сборной Нидерландов

Ван Дейк высказался о возможном завершении карьеры в сборной Нидерландов
Комментарии

Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал возможность завершения международной карьеры после чемпионата мира 2026 года.

«Станет ли [ЧМ-2026] моим последним турниром в составе сборной Нидерландов — я пока не знаю. Об этом я начну думать только после завершения чемпионата мира. Тогда я возьму отпуск, чтобы восстановиться и наконец-то смириться со всем, что произошло в «Ливерпуле» в минувшем сезоне.

Надеюсь, я смогу сделать это с Кубком мира под мышкой. Тогда я выиграю — и вы тоже. Все Нидерланды, все вместе», — приводит слова ван Дейка NU.

Сборная Нидерландов на чемпионате мира по футболу 2026 года сыграет в группе F с командами Японии, Швеции и Туниса.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
Материалы по теме
Вирджил ван Дейк оценил состав сборной Нидерландов на чемпионат мира 2026 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android