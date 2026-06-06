Ван Дейк высказался о возможном завершении карьеры в сборной Нидерландов

Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал возможность завершения международной карьеры после чемпионата мира 2026 года.

«Станет ли [ЧМ-2026] моим последним турниром в составе сборной Нидерландов — я пока не знаю. Об этом я начну думать только после завершения чемпионата мира. Тогда я возьму отпуск, чтобы восстановиться и наконец-то смириться со всем, что произошло в «Ливерпуле» в минувшем сезоне.

Надеюсь, я смогу сделать это с Кубком мира под мышкой. Тогда я выиграю — и вы тоже. Все Нидерланды, все вместе», — приводит слова ван Дейка NU.

Сборная Нидерландов на чемпионате мира по футболу 2026 года сыграет в группе F с командами Японии, Швеции и Туниса.