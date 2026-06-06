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«Барселона» может приобрести Гримальдо из «Байера» за € 10 млн — Моретто

«Барселона» может приобрести Гримальдо из «Байера» за € 10 млн — Моретто
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«Байер» установил цену на 30-летнего крайнего защитника Алехандро Гримальдо в размере € 10 млн. Это привлекло внимание «Барселоны», выпускником академии которой он является, а также мадридского «Атлетико». Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на журналиста Маттео Моретто.

По информации источника, «Барселона» и «Атлетико» следят за ситуацией Гримальдо, однако ни один из клубов не сделал официального предложения «фармацевтам». «Байер» готов продать футболиста летом, поскольку его контракт завершается по окончании следующего сезона.

В минувшем сезоне Гримальдо принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 12 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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