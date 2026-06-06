Зырянов назвал двух фаворитов чемпионата мира — 2026

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита», бронзовый призёр Евро-2008 в составе сборной России Константин Зырянов ответил, кого он видит в качестве фаворита на чемпионате мира 2026 года.

«Как всегда, наверное, французы и испанцы», — приводит слова Зырянова ТАСС.

Сборная Франции на групповом этапе встретится с Сенегалом, Норвегией и Ираком. Испанская национальная команда сыграет в одном квартете с Уругваем, Кабо-Верде и Саудовской Аравией.

Франция является финалистом мирового первенства 2022 года. В решающем матче «трёхцветные» уступили Аргентине. Сборная Испании — действующий чемпион Европы.

Топ-5 легенд футбола: