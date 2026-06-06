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Агент Монтеса сообщил, что они приостановили переговоры с «Локомотивом» на время ЧМ

Агент Монтеса сообщил, что они приостановили переговоры с «Локомотивом» на время ЧМ
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Футбольный агент Серхио Визуете, представляющий интересы защитника московского «Локомотива» и сборной Мексики Сесара Монтеса, высказался о переговорах с железнодорожниками. Этим летом футболист примет участие в чемпионате мира — 2026 в составе своей национальной команды.

«Конечно, все переговоры по будущему Монтеса на паузе на время чемпионата мира», — сказал Визуете в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее сообщалось, что Монтес хочет покинуть «Локомотив». По данным СМИ, защитник был близок к уходу из клуба зимой, но его уговорили остаться до конца сезона-2025/2026 и пообещали отпустить летом.

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