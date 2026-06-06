Тухель: «Арсеналу» есть чем гордиться после победы в АПЛ

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал выступление игроков «Арсенала» в завершившемся сезоне. Команда завоевала титул чемпиона английской Премьер-лиги — первый за 22 года, но уступила «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов УЕФА по пенальти (1:1, 3:4 пен.).

Футболисты «канониров» Букайо Сака, Деклан Райс, Эберечи Эзе и Нони Мадуэке получили дополнительный отпуск перед вызовом в национальную команду.

«Я с ними не разговаривал. Они получили много сообщений и поговорили со многими людьми. Я решил просто оставить их в покое. Они могут гордиться тем, чего достигли. Мы поговорили после того, как они завоевали титул Премьер-лиги, что было их главной целью. Они этого добились, и я вижу, что это их очень радует, сняло с них груз ответственности и придало сил перед финалом.

Они на равных сражались с лучшей командой мира [в Лиге чемпионов] на данный момент. Им пришлось довести дело до серии пенальти. Это было максимально близко к финалу.

Не стоит слишком расстраиваться. Я увижу их завтра, и думаю, что с их помощью, если понадобится, проблем не возникнет. Я видел фотографии и слышал сообщения о том, что они рады приехать. Группа ждёт их, и у них хорошее настроение», — приводит слова Тухеля Evening Standard.

На чемпионате мира по футболу 2026 года сборная Англии сыграет в группе L с командами Хорватии, Ганы и Панамы.