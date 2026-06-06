Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тухель: «Арсеналу» есть чем гордиться после победы в АПЛ

Тухель: «Арсеналу» есть чем гордиться после победы в АПЛ
Комментарии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал выступление игроков «Арсенала» в завершившемся сезоне. Команда завоевала титул чемпиона английской Премьер-лиги — первый за 22 года, но уступила «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов УЕФА по пенальти (1:1, 3:4 пен.).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

Футболисты «канониров» Букайо Сака, Деклан Райс, Эберечи Эзе и Нони Мадуэке получили дополнительный отпуск перед вызовом в национальную команду.

«Я с ними не разговаривал. Они получили много сообщений и поговорили со многими людьми. Я решил просто оставить их в покое. Они могут гордиться тем, чего достигли. Мы поговорили после того, как они завоевали титул Премьер-лиги, что было их главной целью. Они этого добились, и я вижу, что это их очень радует, сняло с них груз ответственности и придало сил перед финалом.

Они на равных сражались с лучшей командой мира [в Лиге чемпионов] на данный момент. Им пришлось довести дело до серии пенальти. Это было максимально близко к финалу.

Не стоит слишком расстраиваться. Я увижу их завтра, и думаю, что с их помощью, если понадобится, проблем не возникнет. Я видел фотографии и слышал сообщения о том, что они рады приехать. Группа ждёт их, и у них хорошее настроение», — приводит слова Тухеля Evening Standard.

На чемпионате мира по футболу 2026 года сборная Англии сыграет в группе L с командами Хорватии, Ганы и Панамы.

Материалы по теме
Тухель прогневил половину Англии. Неудачи на ЧМ-2026 ему не простят
Тухель прогневил половину Англии. Неудачи на ЧМ-2026 ему не простят
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android