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Мбаппе: мечтаю сыграть против Роналду и Неймара на чемпионате мира

Мбаппе: мечтаю сыграть против Роналду и Неймара на чемпионате мира
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Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал, что хочет встретиться с форвардом португальской национальной команды Криштиану Роналду («Аль-Наср») и бразильским вингером Неймаром («Сантос») в матчах мирового первенства 2026 года.

«Я мечтаю сыграть против Криштиану [Роналду] и Неймара на чемпионате мира. Это будет их последний чемпионат мира…» — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо со ссылкой на YouTube-канал Sorare.

Сборная Франции на групповом этапе встретится с Сенегалом, Норвегией и Ираком. Французская национальная команда является финалистом мирового первенства 2022 года. В решающем матче «трёхцветные» уступили Аргентине.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
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