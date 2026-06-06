Килиан Мбаппе назвал пять любимых баскетболистов, не включив в список Вембаньяму

Нападающий мадридского «Реала» французский футболист Килиан Мбаппе назвал пять любимых игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), не включив в список претендента на звание MVP сезона соотечественника Виктора Вембаньяму.

«Топ-5? Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Яннис [Адетокунбо], Лука Дончич и Джейсон Тейтум», — приводит слова Мбаппе ресурс NBA Base.

Напомним, в финале нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации сражаются «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс». В настоящий момент счёт в серии 2-0 в пользу «Никс». Третий матч команд состоится в ночь в 8 на 9 июня, начало – в 3:30 по московскому времени.