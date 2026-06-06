Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Килиан Мбаппе назвал пять любимых баскетболистов, не включив в список Вембаньяму

Килиан Мбаппе назвал пять любимых баскетболистов, не включив в список Вембаньяму
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» французский футболист Килиан Мбаппе назвал пять любимых игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), не включив в список претендента на звание MVP сезона соотечественника Виктора Вембаньяму.

«Топ-5? Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Яннис [Адетокунбо], Лука Дончич и Джейсон Тейтум», — приводит слова Мбаппе ресурс NBA Base.

Напомним, в финале нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации сражаются «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс». В настоящий момент счёт в серии 2-0 в пользу «Никс». Третий матч команд состоится в ночь в 8 на 9 июня, начало – в 3:30 по московскому времени.

Материалы по теме
Мяч доверили Вембаньяме — и зря. Как «Сан-Антонио» мог сыграть умнее?
Видео
Мяч доверили Вембаньяме — и зря. Как «Сан-Антонио» мог сыграть умнее?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android