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Ледяхов рассказал, какие позиции надо усилить «Спартаку» в летнее трансферное окно

Ледяхов рассказал, какие позиции надо усилить «Спартаку» в летнее трансферное окно
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Российский тренер и бывший игрок московского «Спартака» Игорь Ледяхов отметил, какие позиции, по его мнению, необходимо усилить команде для борьбы за высокие места в новом сезоне.

«Спартаку» нужны трансферы, чтобы шли вперёд. Состав хороший, но хороший футболист всегда придётся к месту. Пару позиций можно продублировать. Ничего плохого в этом нет. Тем более клуб анонсировал, что будет бороться за первые места в новом сезоне. Тренер понимает, какие позиции надо усилить. Наверное, это центральная зона защиты и нападающий», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По итогам минувшего сезона «Спартак» занял четвёртое место в турнирной таблице Мир РПЛ. Также красно-белые выиграли Фонбет Кубок России по футболу сезона-2025/2026, победив «Краснодар».

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