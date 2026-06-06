Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спасибо, Габриэл». «Зенит» выложил фото разбитого окна мячом ЛЧ рядом со своим стадионом

«Спасибо, Габриэл». «Зенит» выложил фото разбитого окна мячом ЛЧ рядом со своим стадионом
Комментарии

Англоязычная страница «Зенита» в социальной сети X опубликовала изображение разбитого окна с застрявшим в нём мячом Лиги чемпионов на фоне домашнего стадиона клуба «Газпром Арена». При этом фото сопровождено комментарием «Спасибо, Габриэл».

Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

В финале Лиги чемпионов минувшего сезона центральный защитник «Арсенала» Габриэл Магальяйнс не реализовал решающий пенальти в серии при счёте 4:3 в пользу «ПСЖ». Бразильский футболист ударил мимо ворот голкипера парижской команды Матвея Сафонова. Также полузащитник «канониров» Эберечи Эзе не реализовал 11-метровый удар в серии. В составе французского гранда с «точки» не забил защитник Нуну Мендеш.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    
Материалы по теме
RTI Esporte: «Ботафого» предложил «Зениту» Витиньо и € 2 млн, чтобы списать долг за Артура

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android