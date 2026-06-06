«Спасибо, Габриэл». «Зенит» выложил фото разбитого окна мячом ЛЧ рядом со своим стадионом

Англоязычная страница «Зенита» в социальной сети X опубликовала изображение разбитого окна с застрявшим в нём мячом Лиги чемпионов на фоне домашнего стадиона клуба «Газпром Арена». При этом фото сопровождено комментарием «Спасибо, Габриэл».

Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

В финале Лиги чемпионов минувшего сезона центральный защитник «Арсенала» Габриэл Магальяйнс не реализовал решающий пенальти в серии при счёте 4:3 в пользу «ПСЖ». Бразильский футболист ударил мимо ворот голкипера парижской команды Матвея Сафонова. Также полузащитник «канониров» Эберечи Эзе не реализовал 11-метровый удар в серии. В составе французского гранда с «точки» не забил защитник Нуну Мендеш.

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