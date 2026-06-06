«Бавария» планирует трансфер 17-летнего Рио Нгумоа из «Ливерпуля» — The Athletic

Мюнхенская «Бавария» оценивает возможность трансфера вингера «Ливерпуля» Рио Нгумоа. Как сообщает издание The Athletic, чемпионы Германии рассматривают несколько кандидатур для усиления атаки, и Нгумоа — их главная цель на позиции левого вингера.

По данным источника, 17-летний игрок знает о большом интересе к нему со стороны «Баварии» и главного тренера мюнхенцев Венсана Компани, но немцы ещё не связывались с «Ливерпулем». Мерсисайдцы настаивают, что Нгумоа не продаётся.

В сентябре прошлого года он подписал свой первый профессиональный контракт, который рассчитан до июня 2028 года. В сезоне-2025/2026 Нгумоа провёл 19 матчей в английской Премьер-лиге, забил два мяча и оформил результативную передачу.