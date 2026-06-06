«Реал» может заплатить € 150 млн за Кварацхелию, состоялись переговоры — TEAMtalk

Мадридский «Реал» может заплатить € 150 млн за переход крайнего нападающего «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии. Об этом сообщает TEAMtalk.

Напомним, ранее президент «Королевского клуба» Флорентино Перес анонсировал, что в следующий вторник он предложит € 150 млн за трансфер неназванного футболиста.

По информации источника, «сливочные» уже ведут работу по подписанию грузинского игрока. Подчёркивается, что состоялись переговоры. В руководстве «Реала» уверены, что 25-летний вингер будет не против переезда в Мадрид.

Однако в «ПСЖ» не хотят терять одного из самых влиятельных футболистов команды. Также французский гранд не испытывает финансовых трудностей.

В минувшем сезоне Кварацхелия принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: