Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» может заплатить € 150 млн за Кварацхелию, состоялись переговоры — TEAMtalk

«Реал» может заплатить € 150 млн за Кварацхелию, состоялись переговоры — TEAMtalk
Комментарии

Мадридский «Реал» может заплатить € 150 млн за переход крайнего нападающего «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии. Об этом сообщает TEAMtalk.

Напомним, ранее президент «Королевского клуба» Флорентино Перес анонсировал, что в следующий вторник он предложит € 150 млн за трансфер неназванного футболиста.

По информации источника, «сливочные» уже ведут работу по подписанию грузинского игрока. Подчёркивается, что состоялись переговоры. В руководстве «Реала» уверены, что 25-летний вингер будет не против переезда в Мадрид.

Однако в «ПСЖ» не хотят терять одного из самых влиятельных футболистов команды. Также французский гранд не испытывает финансовых трудностей.

В минувшем сезоне Кварацхелия принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

Хвича Кварацхелия Подробнее
Материалы по теме
Перес заявил, что «Реал» предложит € 150 млн за футболиста на следующей неделе

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android