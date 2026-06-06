Форвард Буркина-Фасо Конате: Садулаев — сильный и очень опасный футболист

Нападающий грозненского «Ахмата» и сборной Буркина-Фасо Мохамед Конате высказал мнение о своём одноклубнике Лечи Садулаеве, который является полузащитником национальной команды России.

В пятницу, 5 июня, сборная России провела товарищеский матч с командой Буркина-Фасо и одержала победу со счётом 3:0. Лечи Садулаев открыл счёт на 14-й минуте встречи.

«Я хорошо знаю Лечи. Он сильный и очень хороший футболист. У него очень высокое индивидуальное мастерство. Это очень опасный футболист. Он получил хороший момент и сразу забил гол», — сказал Конате в эфире «Матч ТВ».

Следующий матч сборная России проведёт с Тринидадом и Тобаго. Встреча запланирована на 9 июня в Калининграде и начнётся в 20:00 мск.