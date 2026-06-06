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Форвард Буркина-Фасо Конате: Садулаев — сильный и очень опасный футболист

Форвард Буркина-Фасо Конате: Садулаев — сильный и очень опасный футболист
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Нападающий грозненского «Ахмата» и сборной Буркина-Фасо Мохамед Конате высказал мнение о своём одноклубнике Лечи Садулаеве, который является полузащитником национальной команды России.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Буркина-Фасо
1:0 Садулаев – 14'     2:0 Миранчук – 20'     3:0 Вахания – 73'    
Удаления: нет / Уэдраого – 43'

В пятницу, 5 июня, сборная России провела товарищеский матч с командой Буркина-Фасо и одержала победу со счётом 3:0. Лечи Садулаев открыл счёт на 14-й минуте встречи.

«Я хорошо знаю Лечи. Он сильный и очень хороший футболист. У него очень высокое индивидуальное мастерство. Это очень опасный футболист. Он получил хороший момент и сразу забил гол», — сказал Конате в эфире «Матч ТВ».

Следующий матч сборная России проведёт с Тринидадом и Тобаго. Встреча запланирована на 9 июня в Калининграде и начнётся в 20:00 мск.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Тринидад и Тобаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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