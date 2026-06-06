Ледяхов: Помазун — хороший вратарь, но Максименко показывает, что в основе играет он

Бывший футболист московского «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о конкуренции между вратарями красно-белых Александром Максименко и Ильёй Помазуном.

«Максименко не даёт усомниться в своих способностях. Он неплохо провёл сезон. Никаких вопросов нет. Пока первый номер играет уверенно, второй ждёт. Помазун — хороший вратарь. Но Максименко показывает, что в стартовом составе играет он», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В сезоне-2025/2026 Максименко принял участие в 35 матчах за «Спартак» во всех турнирах. Помазун появился на поле в 10 встречах Мир Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка страны.