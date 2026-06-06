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Роман Ротенберг прокомментировал уход Ролана Гусева с поста тренера «Динамо»

Роман Ротенберг прокомментировал уход Ролана Гусева с поста тренера «Динамо»
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Член совета директоров хоккейного клуба «Динамо» Роман Ротенберг высказался о завершении работы Ролана Гусева на посту главного тренера футбольной команды.

«Я с Роланом общался, мы с ним на связи. Такова судьба тренера. Тренер всегда должен быть готов, что его уволят. Я всячески поддерживаю Гусева. Он очень хорошо себя проявил, человек душой болеет за команду. Думаю, что совсем скоро он найдёт себе новую работу, потому что это очень востребованный специалист. «Динамо» в любом случае будет бороться за трофеи, поэтому новому тренеру команды Сандро Шварцу я желаю удачи», – приводит слова Ротенберга Metaratings.

По итогам минувшего сезона Мир Российской Премьер-Лиги «Динамо» под руководством Гусева заняло седьмое место, набрав 45 очков. В конце мая москвичи объявили об уходе Гусева. Новым главным тренером команды стал Сандро Шварц.

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