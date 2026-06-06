Круговой — о травме: мой нос в порядке и будет готовиться к следующим играм

Футболист ЦСКА и сборной России Данил Круговой поблагодарил болельщиков за поддержку после победы национальной команды над сборной Буркина-Фасо (3:0) в товарищеском матче. Встреча проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде.

«Волгограду спасибо за приём и всех с победой! Мой нос в порядке и будет готовиться к следующим играм», — написал Круговой в телеграм-канале.

В заключительном матче текущего сбора подопечные Валерия Карпина сыграют с Тринидадом и Тобаго. Встреча состоится во вторник, 9 июня. Команды сыграют на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Ранее сборная России уступила на выезде Египту (0:1).