Круговой — о травме: мой нос в порядке и будет готовиться к следующим играм
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Футболист ЦСКА и сборной России Данил Круговой поблагодарил болельщиков за поддержку после победы национальной команды над сборной Буркина-Фасо (3:0) в товарищеском матче. Встреча проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Буркина-Фасо
1:0 Садулаев – 14' 2:0 Миранчук – 20' 3:0 Вахания – 73'
Удаления: нет / Уэдраого – 43'
«Волгограду спасибо за приём и всех с победой! Мой нос в порядке и будет готовиться к следующим играм», — написал Круговой в телеграм-канале.
В заключительном матче текущего сбора подопечные Валерия Карпина сыграют с Тринидадом и Тобаго. Встреча состоится во вторник, 9 июня. Команды сыграют на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Ранее сборная России уступила на выезде Египту (0:1).
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