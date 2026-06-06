«МЮ» готов заплатить € 80-90 млн за Тонали, «Ньюкасл» требует € 110 млн — Caught Offside

«Манчестер Юнайтед» намерен побороться за полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали и готов заплатить € 80-90 млн за переход итальянского футболиста. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «сороки» потребуют за Тонали не менее € 110 млн. При этом «Ньюкасл» не стремится продать 26-летнего игрока. Помимо «Манчестер Юнайтед», на полузащитника также претендуют «Арсенал» и «Манчестер Сити».

В минувшем сезоне Тонали принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: