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«МЮ» готов заплатить € 80-90 млн за Тонали, «Ньюкасл» требует € 110 млн — Caught Offside

«МЮ» готов заплатить € 80-90 млн за Тонали, «Ньюкасл» требует € 110 млн — Caught Offside
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«Манчестер Юнайтед» намерен побороться за полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали и готов заплатить € 80-90 млн за переход итальянского футболиста. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «сороки» потребуют за Тонали не менее € 110 млн. При этом «Ньюкасл» не стремится продать 26-летнего игрока. Помимо «Манчестер Юнайтед», на полузащитника также претендуют «Арсенал» и «Манчестер Сити».

В минувшем сезоне Тонали принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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