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«Во втором тайме вышли не с тем настроем». Петров — после матча с Буркина-Фасо

«Во втором тайме вышли не с тем настроем». Петров — после матча с Буркина-Фасо
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Полузащитник сборной России Максим Петров отметил, что команда вышла на второй тайм товарищеского матча c Буркина-Фасо не с тем настроем. Встреча, состоявшаяся в Волгограде 5 июня, завершилась победой россиян со счётом 3:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Буркина-Фасо
1:0 Садулаев – 14'     2:0 Миранчук – 20'     3:0 Вахания – 73'    
Удаления: нет / Уэдраого – 43'

После первого тайма счёт был 2:0 в пользу сборной России. Соперник с 43-й минуты играл вдесятером после удаления полузащитника Мохамеда Уэдраого. Петров вышел на поле на 60-й минуте и сделал результативную передачу.

«В первом тайме игра была под нашим контролем — команда начала очень хорошо и забила быстрый гол. Всё складывалось под нашу диктовку, потом было удаление. Во втором тайме вышли из раздевалки не с тем настроем и не реализовали свои моменты. После матча в раздевалке сказали, что на второй тайм так нельзя выходить.

У Буркина-Фасо очень обученная команда, все резкие и быстрые. Не хотел бы отмечать кого-то одного в их составе. Это соперник хорошего уровня. Один в один с их капитаном (защитником немецкого «Байера» Эдмоном Тапсоба. — Прим. «Чемпионата») моментов у меня не было, но было видно, что он игрок высокого уровня», — приводит слова Петрова «РИА Новости».

Подопечные Валерия Карпина проведут следующий матч 9 июня в Калининграде со сборной Тринидада и Тобаго.

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