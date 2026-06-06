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Мбаппе назвал футболиста, у которого он перенял больше, чем у остальных

Мбаппе назвал футболиста, у которого он перенял больше, чем у остальных
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Нападающий мадридского «Реала», чемпион мира — 2018 Килиан Мбаппе ответил, кто является футболистом, у которого он учился больше всего.

«Я думаю, что это Фалькао. Это человек, который всегда поддерживал меня, создавал для меня пространство, был капитаном звёздной команды. У Фалькао было больше всего достижений в нашей команде.

Для молодого нападающего начинать в таких условиях — преимущество, ведь он был тем, кто хотел чему-то научить, а я был открыт к его знаниям», — приводит слова Мбаппе AS со ссылкой на YouTube-канал Sorare.

Радамель Фалькао и Мбаппе вместе выступали в составе «Монако» в 2016 году.

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