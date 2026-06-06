Матвей Кисляк: надеюсь, скоро увидим Ибрагимова в основной команде «Манчестер Юнайтед»
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Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк поделился мнением об игроке молодёжной команды «Манчестер Юнайтед» Амире Ибрагимове. В пятницу, 5 июня, 18-летний футболист дебютировал за сборную России, выйдя на замену в товарищеском матче с Буркина-Фасо (3:0).
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Буркина-Фасо
1:0 Садулаев – 14' 2:0 Миранчук – 20' 3:0 Вахания – 73'
Удаления: нет / Уэдраого – 43'
«Ибрагимов — хороший футболист, плохие в «Манчестере» не играют и в сборную не вызываются. В общении тоже приятный человек. Надеюсь, скоро увидим его в основной команде», — сказал Кисляк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
В заключительном матче текущего сбора подопечные Валерия Карпина сыграют с Тринидадом и Тобаго. Встреча состоится во вторник, 9 июня. Команды сыграют на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.
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