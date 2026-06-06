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«Хочу играть регулярно». Кьеза допустил, что покинет «Ливерпуль»

«Хочу играть регулярно». Кьеза допустил, что покинет «Ливерпуль»
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Нападающий «Ливерпуля» Федерико Кьеза не исключил ухода из клуба летом.

«Я хочу играть регулярно. Если не смогу продолжить в Премьер-лиге, то мне придётся поискать что-то другое. В первый год в «Ливерпуле» я практически не играл.

Отправляюсь в предсезонное турне в США, затем поговорю с клубом и новым тренером Ираолой, после чего посмотрим», — приводит слова Кьезы La Gazzetta dello Sport.

Нападающий играет за «Ливерпуль» с лета 2024 года. В минувшем сезоне Кьеза принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 13 млн.

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