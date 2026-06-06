Нападающий сборной Парагвая Энсисо получил травму перед ЧМ-2026

Нападающий сборной Парагвая Хулио Энсисо был вынужденно заменён на 25-й минуте товарищеского матча с Никарагуа (4:0), прошедшего в пятницу, 5 июня, и покинул поле на носилках в слезах.

22-летний игрок «Страсбурга» получил повреждение после единоборства и не смог продолжить игру. Главный тренер Парагвая Густаво Альфаро сообщил, что Энсисо предстоит медицинское обследование для уточнения диагноза. Специалист выразил осторожный оптимизм, отметив, что, по предварительным данным, повреждение, скорее всего, связано с ушибом, а не с проблемой мышечного характера.

Сборная Парагвая на чемпионате мира 2026 года сыграет в группе D с командами США, Австралии и Турции.