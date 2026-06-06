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Матвей Кисляк отреагировал на слухи об интересе «ПСЖ»

Матвей Кисляк отреагировал на слухи об интересе «ПСЖ»
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Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал новости об интересе к нему со стороны французского «ПСЖ». Ранее сообщалось, что парижане планируют осуществить переход российского игрока.

«Вижу, читаю новости про интерес «ПСЖ». Сейчас стало много нефильтрованных новостей, поэтому просто смотрю, потому что каждый день что-то всплывает, а правды в этом процентов 10. Это не только про «ПСЖ», а в целом. Такие новости приятны, но не более», — сказал Кисляк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«ПСЖ» является победителем Лиги чемпионов УЕФА двух последних сезонов. С лета 2024-го за клуб выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

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