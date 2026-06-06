«Легенда, феномен». Глушенков оценил игру Соболева в весенней части сезона

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков поделился мнением об игре форварда сине-бело-голубых Александра Соболева в весенней части сезона.
– Оцени Соболева в весенней части минувшего сезона.
– Легенда, феномен.
– Что с ним случилось?
– Я уже говорил когда-то: дайте человеку спокойно заниматься своим делом и вы увидите другого Сашку Соболева. Так и получилось.
– Вы над Соболевым подшучивали, когда он сказал про «плохого Сашу»?
– Может, что-то сказали ему пару раз про «плохого мальчика». Но ничего такого не было. Он же не просто это сказал, а сказал — и делает, — сказал Глушенков в интервью «КП Спорт».
Соболев забил восемь голов во всех турнирах в весенней части минувшего сезона. За весь сезон нападающий отметился 13 забитыми мячами.
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