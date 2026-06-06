Ледяхов — о Барко: иностранцы заработают в России, а потом хотят вернуться домой

Российский тренер и бывший игрок московского «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал возможный уход полузащитника Эсекьеля Барко из клуба, подчеркнув, что такие ситуации типичны для иностранных футболистов, выступающих в Мир РПЛ. Ранее сообщалось, что Барко хочет играть за аргентинский «Индепендьенте», выпускником академии которого он является.

«Не будет проблем, если Барко уедет. Иностранцы все тут поиграют, заработают денег, а потом хотят вернуться домой к семье. Когда едут в Россию, у них об этом разговоров нет. Надо делать, как удобно «Спартаку». Если Барко хочет уехать, пусть покупают. От этого игрока многое зависит, клуб рассчитывает на него. А вот разговоры, что хочет быть поближе к родственникам, — это чисто южноамериканские разговоры», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.