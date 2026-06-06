Глушенков: чемпионством «Зенита» пока не насладился и, думаю, уже не наслажусь

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков рассказал, почему не насладился чемпионством сине-бело-голубых по итогам минувшего сезона Мир РПЛ.

– Ты — чемпион России! Похожие эмоции, как от этого события, ты когда-то в своей карьере испытывал?

– Наверное, нет, таких эмоций не было. Но в связи со сборной пока не получается усердно отдохнуть и побыть с мыслями о чемпионстве. Была тяжёлая дорога из Ростова, потом три-четыре дня — и я сразу поехал в сборную. Так что чемпионством пока не насладился и, думаю, уже не наслажусь. Эмоции немного подутихли, и после сборной будет немного времени на отдых, а потом надо будет готовиться к новому сезону.

– Но был же в Петербурге чемпионский парад.

– Да, было очень круто! Но он был после 10-часовой дороги. Все немного измотанными оказались, — сказал Глушенков в интервью «КП Спорт».

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