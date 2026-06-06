Родри поделился воспоминаниями о работе с Гвардиолой

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри поделился воспоминаниями о выступлениях под руководством экс-тренера Хосепа Гвардиолы, рассказав, как победа в Лиге чемпионов УЕФА стала одним из самых значимых моментов в его карьере.

«Это был очень особенный день — с учётом того, что Лига чемпионов значила для клуба и что для меня лично означал тот самый знаковый гол. Но я бы выделил команду. Нашу способность преодолеть трудности предыдущих лет, когда нам не удавалось завоевать титул, который, как мне казалось, мы заслуживали раньше, но он ускользал. Помню, тогда я говорил с Пепом о том, насколько это было тяжело. Это были моменты настоящего счастья.

[Влияние Гвардиолы] прежде всего спортивное. На личном уровне ты тоже учишься у человека с ярко выраженным характером, с сильной соревновательной психикой. Ну и, конечно, с человечностью — в определённых ситуациях. Бывают ссоры, радости, моменты, когда решения тренера кажутся тебе правильными или, наоборот, спорными. Но в целом он всегда стремится выжать из тебя максимум — как для себя, так и для команды. Он всегда хочет лучшего для коллектива. На человеческом уровне он умеет выбирать моменты: тех, кто уходит, кто уже не с нами, он умеет беречь в памяти — вспоминает тех игроков, которые покинули команду. Эти моменты говорят сами за себя. Он — особенный человек в моей карьере», — приводит слова Родри AS.

«Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2022/2023, обыграв в финале миланский «Интер» со счётом 1:0. Родри забил единственный гол «горожан» в этом матче.