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Непомнящий: уровень мотивации у ребят в сборной России ниже, чем хотелось бы

Непомнящий: уровень мотивации у ребят в сборной России ниже, чем хотелось бы
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Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о победе сборной России над Буркина-Фасо (3:0) в товарищеском матче. Встреча проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Буркина-Фасо
1:0 Садулаев – 14'     2:0 Миранчук – 20'     3:0 Вахания – 73'    
Удаления: нет / Уэдраого – 43'

«Первый тайм с Буркина-Фасо был вполне хорошим. Во втором что-то было не то. Но критиковать сборную сложно. Я не отношусь к тем, кто критикует. Такие игры сборной по окончании сезона без особой мотивации не очень нужны. Понятно, что для тренеров важно иметь календарь, но игроки не всегда правильно это воспринимают. Уровень мотивации у ребят ниже, чем хотелось бы», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В заключительном матче текущего сбора подопечные Валерия Карпина сыграют с Тринидадом и Тобаго. Встреча состоится во вторник, 9 июня. Команды сыграют на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

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