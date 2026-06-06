Непомнящий: уровень мотивации у ребят в сборной России ниже, чем хотелось бы

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о победе сборной России над Буркина-Фасо (3:0) в товарищеском матче. Встреча проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде.

«Первый тайм с Буркина-Фасо был вполне хорошим. Во втором что-то было не то. Но критиковать сборную сложно. Я не отношусь к тем, кто критикует. Такие игры сборной по окончании сезона без особой мотивации не очень нужны. Понятно, что для тренеров важно иметь календарь, но игроки не всегда правильно это воспринимают. Уровень мотивации у ребят ниже, чем хотелось бы», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В заключительном матче текущего сбора подопечные Валерия Карпина сыграют с Тринидадом и Тобаго. Встреча состоится во вторник, 9 июня. Команды сыграют на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.