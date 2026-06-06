Кьеза раскрыл, что игрок «Ливерпуля», интересующий «Интер», спрашивал его о жизни в Италии

Нападающий «Ливерпуля» Федерико Кьеза отреагировал на информацию об интересе итальянских клубов к футболистам мерсисайдцев Кёртису Джонсу и Алисону Бекеру.

– В Италии интересуются футболистами «Ливерпуля»: «Интер» нацелен на Джонса, а «Ювентус» не теряет надежды заполучить Алисона.

– Джонс как-то спросил меня, каково это — жить в Италии. Я сказал ему, что там отлично, а погода лучше, чем в Ливерпуле. Джонс действительно силён технически. «Интер» не ошибается, проявляя к нему интерес.

Алисон? Насколько я слышал, он останется в Англии. Мы говорим об одном из пяти лучших вратарей в мире. Он фантастический лидер, выиграл всё, а также обладает влиянием на поле и в раздевалке», — приводит слова Кьезы La Gazzetta dello Sport.

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