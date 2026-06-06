Аршавин — об СССР: я сам, в принципе, за свободу слова, но какой большой потенциал

Бывший нападающий сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о ностальгии по Советскому Союзу.

— Меня немного всё равно удивляет, у вас такая ностальгия по СССР.

— Смотри, мы были в Узбекистане, я играл в Казахстане, я нахожусь в Грузии. Посмотри, во-первых, какие разные страны, какое богатство, какие разные полюса всего: мировоззрения, природы и так далее. Но один язык, который объединял, — это же большое богатство.

Представляешь, как люди могли коммуницировать за счёт языка, какую экономику создать и какой бы страной могли бы быть? Ну, в принципе, на самом деле Советский Союз и являлся, мне кажется, очень сильной страной. Хотя ты, понятно, новое поколение, тебе этот строй не нравится и так далее. И я сам, в принципе, за свободу слова и так далее. Но какой большой потенциал.

— А у вас нет ощущение, что вы не пожили там всё-таки?

— Ну, может быть, видишь, я-то ничего, наверное, плохого не успел застать. Моих родителей, родственников, не репрессировали. Я ходил в хороший советский садик. Советскую школу я уже не застал. Но почему у меня должны быть плохие [воспоминания]? — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.