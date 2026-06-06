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Полузащитник «Баварии» определится с клубом в ближайшее время — Плеттенберг

Полузащитник «Баварии» определится с клубом в ближайшее время — Плеттенберг
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Полузащитник «Баварии» Жоау Пальинья, выступающий на правах аренды за «Тоттенхэм Хотспур», планирует в ближайшее время принять решение о своём будущем. На данный момент у него есть две конкретные возможности — полноценный переход в «Тоттенхэм» или возвращение в «Спортинг». Переговоры продолжаются, и у «Тоттенхэма» хорошие шансы на успешное завершение сделки, сообщает журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в соцсети.

По информации источника, «шпоры» хотят провести повторные переговоры с «Баварией». Опция выкупа Пальиньи была установлена на уровне гарантированных € 25 млн, с дополнительными бонусами, которые могут увеличить сумму до € 30 млн. «Тоттенхэм» стремится снизить эту сумму, чтобы сделать сделку более выгодной.

Пальинья играл за лиссабонский «Спортинг» с 2017 по 2022 год.

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