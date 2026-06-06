Бибрас Натхо: я рад, что поиграл в России — это было великолепное время

Экс-игрок «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо поделился воспоминаниями о карьере в российских клубах. Сообщалось, что 23 мая 38‑летний полузащитник сербского «Партизана» провёл свой последний матч, в котором его команда победила «Радник» (5:0) в чемпионате страны. Хавбек отметился голом.

«Я провёл великолепное время в Казани и Москве. Я сыграл много матчей за эти команды, с «Рубином» выиграл Кубок, с ЦСКА — чемпионат. Также поиграл на самом высоком уровне в Европе. У меня много прекрасных воспоминаний о периоде в России, я рад, что был там», — сказал Натхо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

На счету Натхо 205 матчей и 45 голов в чемпионатах России, а также чемпионство в сезоне-2015/2016 в составе ЦСКА. Также футболист становился победителем Кубка России и Суперкубка страны в составе казанского «Рубина». Полузащитник также известен по выступлениям за «Хапоэль» Тель-Авив, греческие «Олимпиакос» и АЕК.