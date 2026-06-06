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Мбаппе назвал матч, после которого его карьера разделилась на до и после

Мбаппе назвал матч, после которого его карьера разделилась на до и после
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал о матче, после которого его карьера начала стремительно развиваться.

«Матч «Манчестер Сити» с «Монако» стал для меня первым знакомством с большими играми в Европе. Всё разделилось на до и после этой встречи. После этого матча с «Сити» я стал игроком основного состава [«Монако»], а затем и сборной. Всё развивалось быстро», — приводит слова Мбаппе AS со ссылкой на YouTube-канал Sorare.

«Монако» и «Манчестер Сити» встречались на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2016/2017. В каждом из двух матчей Мбаппе, игравший за монегасков, забил по голу.

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