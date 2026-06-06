«Сёмин и Слуцкий приложили руку». Гурцкая назвал Хвичу лучшим игроком в истории Грузии

Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал форварда «ПСЖ» Хвичу Кварацхелию лучшим футболистом в истории Грузии, а также оценил вклад в развитие игрока российских тренеров Юрия Сёмина и Леонида Слуцкого, работавших с ним в «Локомотиве» и «Рубине».

— Каха Каладзе или Хвича Кварацхелия?

— Хвича. У грузин не было такого, чтобы человек номинировался на лучшего игрока мира. Такого не было никогда. Поэтому даже то, что он хотя бы сейчас в топ-3 номинантов — это неслыханно для грузинского футбола.

— Мы прямо сейчас смотрим за лучшим игроком в истории страны?

— Думаю, да. Конечно, да.

— Тебе же наверняка, ещё когда ему было лет 15, уже говорили, что вот такой талант растёт.

— Ну, Мамука говорил про него всегда. Мамука Джугели (агент Кварацхелии. — Прим. «Чемпионата»), который вообще его нашёл, который занимался им, который его привёз в «Локомотив» в своё время.

— Как он его нашёл?

— Я не знаю. Вряд ли он шёл-шёл, в горах, смотрит, кто-то там пасётся. И говорит: «О, давай, пошли в футбол играть». Ну нет. Он видел, наверное, в школе талантливый был, техничный парень. Но ты же видел, когда он в Россию приехал, какой он был сырой. Считаю, что Спаллетти для него главный тренер его жизни. То есть Спаллетти сделал из него мощного игрока. Но всё равно нельзя не отметить, что и Сёмин, и Слуцкий приложили руку, — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале Fonbet.