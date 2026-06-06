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Экс-тренер по физподготовке Верхейен ответил на слова ван дер Варта о допинге на Евро-2008

Экс-тренер по физподготовке Верхейен ответил на слова ван дер Варта о допинге на Евро-2008
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Бывший тренер по физподготовке сборной России Раймонд Верхейен прокомментировал слова экс-хавбека команды Нидерландов Рафаэля ван дер Варта о четвертьфинале Евро-2008. Ван дер Варт намекнул, что российские футболисты обыграли сборную Нидерландов благодаря допингу.

ЧЕ-2008 - финальный раунд . 1/4 финала
21 июня 2008, суббота. 22:45 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 3
ДВ
Россия
0:1 Павлюченко – 56'     1:1 ван Нистелрой – 86'     1:2 Торбинский – 112'     1:3 Аршавин – 116'    

— Как вы отреагировали на обвинения ван дер Варта в применении допинга российскими футболистами на Евро-08?
— Он такого не говорил. Я знаю Рафаэля, и это не его мнение, — приводит слова Верхейена Odds.ru

Напомним, 21 июня 2008 года сборная России одержала победу над командой Нидерландов со счётом 3:1, забив два мяча в дополнительное время. Раймонд Верхейен работал тренером по физподготовке в штабе Гуса Хиддинка во время турнира.

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