Экс-тренер по физподготовке Верхейен ответил на слова ван дер Варта о допинге на Евро-2008

Бывший тренер по физподготовке сборной России Раймонд Верхейен прокомментировал слова экс-хавбека команды Нидерландов Рафаэля ван дер Варта о четвертьфинале Евро-2008. Ван дер Варт намекнул, что российские футболисты обыграли сборную Нидерландов благодаря допингу.

— Как вы отреагировали на обвинения ван дер Варта в применении допинга российскими футболистами на Евро-08?

— Он такого не говорил. Я знаю Рафаэля, и это не его мнение, — приводит слова Верхейена Odds.ru

Напомним, 21 июня 2008 года сборная России одержала победу над командой Нидерландов со счётом 3:1, забив два мяча в дополнительное время. Раймонд Верхейен работал тренером по физподготовке в штабе Гуса Хиддинка во время турнира.