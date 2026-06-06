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«Опозорил «сосьос». Перес — о Рикельме, пообещавшем подписать Холанда в «Реал»

«Опозорил «сосьос». Перес — о Рикельме, пообещавшем подписать Холанда в «Реал»
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес подверг критике кандидата на пост президента «сливочных» Энрике Рикельме, который пообещал подписать нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в случае победы на выборах. Позднее окружение норвежского форварда опровергло эту информацию.

«Наша футболка не может быть использована, чтобы навредить нашим ценностям. «Сосьос» не могут этого допустить. Кто-то использовал нашу футболку, чтобы опозорить и обмануть «сосьос» в телешоу. Отец, агент и клуб этого игрока из «Манчестер Сити» опровергли все эти слова спустя несколько минут», — приводит слова Переса аккаунт Madrid Xtra на странице в социальной сети X.

«Сосьос» являются члены-акционеры «Реала».

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