«Недоволен собой». Игрок ЦСКА Кисляк подвёл итоги сезона-2025/2026

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк подвёл личные и командные итоги сезона-2025/2026. В Мир Российской Премьер-Лиге армейцы заняли пятое место с 51 очком в 30 турах.

«Недоволен собой в этом сезоне. Есть что улучшать, этот сезон — бесценный опыт. Мы не можем каждый сезон подниматься на вершину или показывать пиковый уровень. Бывают взлёты и падения, надо через всё это проходить. Если говорить обо мне, где-то показывал хороший футбол, где-то не очень. Сделаем выводы», — сказал Кисляк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Матвей Кисляк в завершившемся сезоне принял участие в 29 матчах РПЛ. На его счету шесть голов и шесть результативных передач.