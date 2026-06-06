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Перес указал на неудачу Рикельме с попыткой пригласить Клоппа в «Реал»

Перес указал на неудачу Рикельме с попыткой пригласить Клоппа в «Реал»
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Глава мадридского «Реала» Флорентино Перес подчеркнул, что его смущает ситуация с кандидатом на пост президента «сливочных» Энрике Рикельме, который ранее сообщил, что в случае его победы на выборах «Королевский клуб» свяжется с экс-тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом. Позже агент немецкого специалиста заявил, что Клопп не планирует работать в «Реале».

«Происходящее меня очень смущает. Вчера вечером было объявлено имя тренера, с которым предстояли переговоры. Однако этот тренер через несколько минут ответил, что им [команде Рикельме] даже не стоит пытаться. Но разве у них не было тренера, который был готов возглавить «Реал» на момент старта [президентской] кампании?» — приводит слова Переса аккаунт Madrid Xtra на странице в социальной сети X.

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