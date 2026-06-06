Перес указал на неудачу Рикельме с попыткой пригласить Клоппа в «Реал»

Глава мадридского «Реала» Флорентино Перес подчеркнул, что его смущает ситуация с кандидатом на пост президента «сливочных» Энрике Рикельме, который ранее сообщил, что в случае его победы на выборах «Королевский клуб» свяжется с экс-тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом. Позже агент немецкого специалиста заявил, что Клопп не планирует работать в «Реале».

«Происходящее меня очень смущает. Вчера вечером было объявлено имя тренера, с которым предстояли переговоры. Однако этот тренер через несколько минут ответил, что им [команде Рикельме] даже не стоит пытаться. Но разве у них не было тренера, который был готов возглавить «Реал» на момент старта [президентской] кампании?» — приводит слова Переса аккаунт Madrid Xtra на странице в социальной сети X.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: