Хавбек «ПСЖ» намерен покинуть клуб и рассматривает «Атлетико» как приоритет — Моретто

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Ли Кан Ин хочет покинуть клуб и приоритетно рассматривает мадридский «Атлетико». Французский клуб может отпустить игрока за € 30 млн. Об этом сообщает инсайдер Маттео Моретто в социальной сети.

По информации источника, отношения между мадридским и парижским клубами находятся на высоком уровне. «Атлетико» заинтересован в игроке не только для усиления состава, но и для маркетинговых целей.

В минувшем сезоне хавбек провёл 39 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал пять результативных передач. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Ли Кан Ина составляет € 28 млн.