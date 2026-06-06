Мбаппе ответил, какой матч считает лучшим в своей карьере

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе ответил, какую игру он считает лучшей в карьере.

«Тот матч, когда я сделал хет-трик в ворота «Барселоны», выступая за «ПСЖ», — приводит слова Мбаппе AS со ссылкой на YouTube-канал Sorare.

Мбаппе в составе «ПСЖ» забил три гола «Барселоне» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021. В той встрече парижская команда разгромила сине-гранатовых со счётом 4:1. Игра прошла на домашнем стадионе «Барселоны» «Спотифай Камп Ноу». В ответном матче команды сыграли вничью со счётом 1:1. В той встрече французский нападающий также отметился голом.

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