Мбаппе ответил, какой матч считает лучшим в своей карьере
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе ответил, какую игру он считает лучшей в карьере.
«Тот матч, когда я сделал хет-трик в ворота «Барселоны», выступая за «ПСЖ», — приводит слова Мбаппе AS со ссылкой на YouTube-канал Sorare.
Мбаппе в составе «ПСЖ» забил три гола «Барселоне» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021. В той встрече парижская команда разгромила сине-гранатовых со счётом 4:1. Игра прошла на домашнем стадионе «Барселоны» «Спотифай Камп Ноу». В ответном матче команды сыграли вничью со счётом 1:1. В той встрече французский нападающий также отметился голом.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
16 февраля 2021, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
1 : 4
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Месси – 27' 1:1 Мбаппе – 32' 1:2 Мбаппе – 65' 1:3 Кин – 70' 1:4 Мбаппе – 85'
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