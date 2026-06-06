Ольмо — о «Барселоне»: самое сложное — постоянное требование выигрывать всё

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Даниэль Ольмо рассказал о сложностях выступления за каталонский клуб.

— Что самое сложное в игре за «Барселону»?

— Сложнее всего — постоянное требование выигрывать всё. Это действительно тяжело, но к этому быстро привыкаешь. Ты понимаешь, что должен быть готов в любой момент, что обязан показывать результат. Минимальное, чего ждут болельщики, чего ждут все «кулес», — это победа. Эта требовательность — одна из самых трудных вещей, но многое зависит и от личности игрока, от целей, которые он ставит себе на сезон. При этом требовательность, которую к нам предъявляют болельщики и клуб, мы сами предъявляем к себе как игроки, — приводит слова Ольмо Mundo Deportivo.

Ольмо начал играть за «Барселону» 9 августа 2024 года — в этот день клуб объявил о заключении с ним шестилетнего контракта. В минувшем сезоне игрок принял участие в 49 матчах за клуб во всех соревнованиях. На его счету восемь забитых мячей и 10 голевых передач. Transfermarkt оценивает хавбека в € 60 млн.