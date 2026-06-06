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Широков — о Соболеве: в «Зените» можно и нужно играть сильнее

Широков — о Соболеве: в «Зените» можно и нужно играть сильнее
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Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением об игре нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева в минувшем сезоне.

«Нападающего оценивают по голам, но более глубокий анализ сделают в клубе. Скажем так, в «Зените» можно и нужно играть сильнее. Хотя Соболев забивал, поэтому уже хорошо», – приводит слова Широкова Metaratings.

Соболев забил восемь голов во всех турнирах в весенней части минувшего сезона. За весь сезон нападающий отметился 13 забитыми мячами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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