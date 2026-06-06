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Фернандеш из «МЮ» и Холанд из «Сити» вошли в топ-6 номинантов на звание игрока сезона АПЛ

Фернандеш из «МЮ» и Холанд из «Сити» вошли в топ-6 номинантов на звание игрока сезона АПЛ
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Стали известны топ-6 претендентов на звание лучшего игрока сезона-2025/2026 английской Премьер-лиги по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA). Как сообщает аккаунт организации в соцсети X, в число номинантов вошли полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, два игрока «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и Райан Шерки, а такке три футболиста «Арсенала» Давид Райя, Габриэл Магальяйнс и Деклан Райс.

Лучший игрок АПЛ по версии PFA ежегодно выбирается самими футболистами. Ранее Бруну Фернандеш был признан игроком сезона по версии АПЛ и Ассоциации футбольных журналистов. «Арсенал» занял первое место в итоговой таблице АПЛ, «Сити» — второе. «Манчестер Юнайтед» расположился на третьей строчке.

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